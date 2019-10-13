2019-10-13T16:23:06+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге прошел митинг против сноса СКК

Активисты требуют оставить «Петербургский» в покое - по их мнению, комплекс заслуживает лучшей судьбы, чем тотальная перестройка
Сергей ВОЛЧКОВ
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Сегодня, 13 октября, петербуржцы собрались на митинг в защиту СКК на проспекте Юрия Гагарина. Фото: сообщество "Зеленая коалиция Петербурга" ВКонтактеСегодня, 13 октября, петербуржцы собрались на митинг в защиту СКК на проспекте Юрия Гагарина. Фото: сообщество "Зеленая коалиция Петербурга" ВКонтакте
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Многострадальный спортивно-концертный комплекс «Петербургский» вот уже в который раз становится настоящим ядром раздора. То, как именно власти предложили решить его судьбу – по сути, снести и построить новую спортивную арену – устроило далеко не всех. Сегодня, 13 октября, к вопросу вновь подключились городские активисты: они вышли на митинг в защиту СКК.

- Именно здесь «Зенит» впервые стал чемпионом СССР по футболу, - отмечают организаторы. – Ситуация вокруг СКК, где без общественных слушаний пытаются снести одно из знаковых сооружений спортивной эпохи прошлого века, а территорию вокруг застроить, больше смахивает на рейдерский захват, чем реализацию стратегического проекта на благо горожан.

Напомним: ранее администрация Московского района отказала активистам в проведении митинга. Добиваться своего им пришлось через суд.

Мероприятие прошло без эксцессов. Скажется ли активная позиция людей по поводу СКК на его судьбе - покажет время.

Мы следим за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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