Вход в Нижний парк Петергофа сделают бесплатным
Сегодня, 13 октября – последний день, когда все желающие могли полюбоваться на то, как работают знаменитые фонтаны в Нижнем парке Петергофа. Ближе к вечеру их по давней традиции перевели на «зимний» режим: отключили и слили воду, почистили механизм, позаботились о скульптуре и элементах отделки. Вновь запустят фонтаны только будущим летом, но это не повод расстраиваться.
- С 14 октября в Петергофе вводится особый режим посещений, - рассказали «КП-Санкт-Петербург» в пресс-службе музея-заповедника. - Вход в Нижний парк будет бесплатным для всех категорий посетителей.
Конечно, без работающих фонтанов Нижний парк потеряет немалую долю очарования, но съездить туда все же стоит – хотя бы ради великолепных пейзажей, беседок, скульптур и в особенности ради роскошного вида на гладь Финского залива. И все это – без малейших очередей на вход.
«Особый режим» продлится ориентировочно до апреля 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU