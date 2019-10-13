2019-10-13T16:47:23+03:00
Общество

Вход в Нижний парк Петергофа сделают бесплатным

Правда, только на время - но и это не может не радовать
Сергей ВОЛЧКОВ
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С 14 октября вход в Нижний парк Петергофа традиционно сделают временно бесплатным. Фонтанов, конечно, уже не будет, но и без них там определенно есть, на что посмотреть.С 14 октября вход в Нижний парк Петергофа традиционно сделают временно бесплатным. Фонтанов, конечно, уже не будет, но и без них там определенно есть, на что посмотреть.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сегодня, 13 октября – последний день, когда все желающие могли полюбоваться на то, как работают знаменитые фонтаны в Нижнем парке Петергофа. Ближе к вечеру их по давней традиции перевели на «зимний» режим: отключили и слили воду, почистили механизм, позаботились о скульптуре и элементах отделки. Вновь запустят фонтаны только будущим летом, но это не повод расстраиваться.

- С 14 октября в Петергофе вводится особый режим посещений, - рассказали «КП-Санкт-Петербург» в пресс-службе музея-заповедника. - Вход в Нижний парк будет бесплатным для всех категорий посетителей.

Конечно, без работающих фонтанов Нижний парк потеряет немалую долю очарования, но съездить туда все же стоит – хотя бы ради великолепных пейзажей, беседок, скульптур и в особенности ради роскошного вида на гладь Финского залива. И все это – без малейших очередей на вход.

«Особый режим» продлится ориентировочно до апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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