Массовое ДТП с маршруткой произошло на Мебельной улице в Санкт-Петербурге
Авария с участием как минимум трех автомобилей произошла сегодня, 13 октября, возле дома № 35 на Мебельной улице в Приморском районе Санкт-Петербурга. По не установленным пока причинам на небольшом участке дороги не смогли разъехаться микроавтобус-маршрутка и две легковушки – «Тойта Камри» и «Хендэ Солярис».
- Стоят, движению не мешают, - рассказал один из очевидцев случившегося в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб. – У «Хендэ» практически полностью смята задняя часть, у «Тойоты» оторван передний бампер. Маршрутка, судя по всему, пострадала меньше.
Также автор записи отметил, что в аварии косвенно поучаствовало еще несколько машин, припаркованных у обочины - скорее всего, в них влетела отброшенная ударом маршрутка. Что именно случилось, теперь предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД. По одной из версий, причиной ДТП могла стать скользкая после недавнего дождя дорога.
Массовое ДТП с маршруткой в Санкт-Петербурге.Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.
ИСТОЧНИК KP.RU