2019-10-13T17:18:43+03:00
Происшествия

Массовое ДТП с маршруткой произошло на Мебельной улице в Санкт-Петербурге

В аварии пострадали как минимум три автомобиля [видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
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В аварии на Мебельной улице пострадали как минимум три автомобиля. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПбВ аварии на Мебельной улице пострадали как минимум три автомобиля. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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Авария с участием как минимум трех автомобилей произошла сегодня, 13 октября, возле дома № 35 на Мебельной улице в Приморском районе Санкт-Петербурга. По не установленным пока причинам на небольшом участке дороги не смогли разъехаться микроавтобус-маршрутка и две легковушки – «Тойта Камри» и «Хендэ Солярис».

- Стоят, движению не мешают, - рассказал один из очевидцев случившегося в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб. – У «Хендэ» практически полностью смята задняя часть, у «Тойоты» оторван передний бампер. Маршрутка, судя по всему, пострадала меньше.

Также автор записи отметил, что в аварии косвенно поучаствовало еще несколько машин, припаркованных у обочины - скорее всего, в них влетела отброшенная ударом маршрутка. Что именно случилось, теперь предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД. По одной из версий, причиной ДТП могла стать скользкая после недавнего дождя дорога.

Массовое ДТП с маршруткой в Санкт-Петербурге.Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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