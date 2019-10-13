Шквальный ветер, ливни и грозы накроют в понедельник Ленобласть

СЕГОДНЯ 18:29 2019-10-13T18:29:23+03:00

Спасатели просят людей не выходить на открытую воду, соблюдать скоростной режим и держаться подальше от деревьев

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Похоже, завтрашний день выдастся особенно непростым для жителей Ленобласти: вслед за короткими снегопадами и утренними заморозками туда придут ливни, грозы и шквальный ветер. Об этом сегодня, 13 октября, сообщило областное управление МЧС России.

- 14 октября по Ленинградской области ожидаются ливневые дожди и грозы, - рассказали «КП-Санкт-Петербург» в ведомстве. – В прибрежных районах возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

В связи с этим спасатели настоятельно рекомендуют людям, которых так или иначе затронет разгул стихии, соблюдать несложные правила: не гонять по шоссе, не выходить на открытую воду, держаться подальше от деревьев и линий электропередач. Также стоит заранее запастись водой, зарядить все устройства и купить в магазине свечи - из-за грозы и ливней возможны обрывы проводов, повреждения коммуникаций, транспорта и жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU