Человеческий скелет, закиданный куртками, обнаружил в канаве на улице Планерной житель Ленобласти

СЕГОДНЯ 19:43 2019-10-13T19:43:04+03:00

Со слов шокированного мужчины, он всего лишь свернул в придорожные кусты по естественным надобностям

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Жуткую находку совершил вчера, 12 октября, на улице Планерной безработный житель Санкт-Петербурга, когда по естественным надобностям отошел в придорожные кусты. В канаве, заполненной водой, он обнаружил человеческий скелет, накрытый куртками.

- Мужчина немедленно вызвал полицию, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Прибывшие на место сотрудники извлекли останки из канавы и отправили их на экспертизу.

Труп был одет в куртку, трусы и ботинки. Что именно за история разыгралась в том месте, теперь предстоит выяснить следствию. Пока предварительно установлено то, что скелет принадлежал мужчине и перед тем, как его обнаружил петербуржец, пролежал в канаве долгое время, судя по следам гнилостных изменений. Недостающий предмет одежды – джинсы «темного цвета» - сотрудники полиции обнаружили в трех метрах от того места, где были найдены останки.

По данному факту ведется проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU