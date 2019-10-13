Бросил и спокойно ушел по делам: водитель каршеринга оставил авто на трамвайных путях на проспекте Энгельса в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 20:11 2019-10-13T20:11:03+03:00

Припарковать авто на трамвайных путях и спокойно уйти - верх наглости. Но для этого водителя это, похоже, в порядке вещей.

В соцсетях гадают, что заставило его так поступить - глупость, наглость или хитрый умысел

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И снова каршеринг! На этот раз, правда, городское имущество цело, пострадавших нет, сама машина тоже вроде как в порядке – но ситуация все равно крайне неприятная. Как сообщили пользователи сообщества «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург», сегодня, 13 октября, час назад водитель арендного авто просто-напросто бросил машину на трамвайных путях и ушел по своим делам.

- Выборгский район, проспект Энгельса, - рассказали участники группы. – Совсем рядом со Светлановской площадью. Интересно, кому потом «Горэлектротранс» счет за простой трамвая выставит – компании или водителю?

В комментариях другие пользователю предположили, что поездку наглец оформи на «левый» аккаунт. А когда в авто закончился бензин – просто не смог его заправить. Ну или он просто-напросто встал в пробке и решил арендовать машину поближе к ее концу – такое, учитывая количество самых разнообразных происшествий с участием водителей каршеринга, тоже вполне может быть.

ИСТОЧНИК KP.RU