Отправился на рыбалку в самодельной лодке: в Ленобласти погиб пожилой мужчина

СЕГОДНЯ 20:48 2019-10-13T20:50:10+03:00

В обстоятельствах смерти пожилого рыбака в Волховском районе Ленобласти сейчас разбираются следователи. Фото: Олег ЗОЛОТО

По предварительным данным, смерть наступила от естественных причин - не выдержало сердце, или волна опрокинула суденышко

Изменить размер текста: A A

Трагически закончился поход на рыбалку для 82-летнего жителя деревни Немятово-2 в Волховском районе Ленобласти. Как рассказал «КП-Санкт-Петербург» источник в правоохранительных органах, 12 октября мужчина отправился в плавание по Староладожскому каналу.

- Транспортным средством ему служила самодельная деревянная лодка без мотора и номеров, - отметили в ведомстве. – При себе имелся мобильный телефон.

Что именно случилось дальше – пока не известно. Возможно, у пожилого мужчины не выдержало сердце, возможно, набежала с подветренной стороны коварная волна. Но спустя несколько часов пожилой рыбак был найден погибшим. Скорее всего, смерть наступила от естественных причин – по крайней мере никаких признаков насилия полицейские на теле не обнаружили.

Сотрудники правоохранительных органов, получившие срочный вызов, осмотрели место происшествия, а труп отправили в морг города Волхова. Дело передано для проверки в Следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU