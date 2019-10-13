Отправился на рыбалку в самодельной лодке: в Ленобласти погиб пожилой мужчина
Трагически закончился поход на рыбалку для 82-летнего жителя деревни Немятово-2 в Волховском районе Ленобласти. Как рассказал «КП-Санкт-Петербург» источник в правоохранительных органах, 12 октября мужчина отправился в плавание по Староладожскому каналу.
- Транспортным средством ему служила самодельная деревянная лодка без мотора и номеров, - отметили в ведомстве. – При себе имелся мобильный телефон.
Что именно случилось дальше – пока не известно. Возможно, у пожилого мужчины не выдержало сердце, возможно, набежала с подветренной стороны коварная волна. Но спустя несколько часов пожилой рыбак был найден погибшим. Скорее всего, смерть наступила от естественных причин – по крайней мере никаких признаков насилия полицейские на теле не обнаружили.
Сотрудники правоохранительных органов, получившие срочный вызов, осмотрели место происшествия, а труп отправили в морг города Волхова. Дело передано для проверки в Следственный комитет.
ИСТОЧНИК KP.RU