Пьяный водитель каршеринга стал виновником ДТП, остановившего движение поездов в Ленобласти

СЕГОДНЯ 08:23 2019-10-14T08:23:28+03:00

Пять поездов задержались в Ленобласти из-за ДТП с пьяным водителем на каршеринге Фото: СОЦСЕТИ

Мужчина влетел в три автомобиля, которые стояли перед железнодорожным переездом в Гатчине

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Воскресным вечером, 13 октября, на Лужском железнодорожном направлении в Гатчинском районе Ленинградской области произошла задержка. Пять составов, включая «Ласточку», которая следовала из Пскова. Виновником этого стал пьяный водитель на каршеринговом автомобиле, который устроил массовое ДТП на переезде.

- Около 19:50 на 68 километре автодороги А-120, 29-летний водитель машины каршеринга марки Audi, врезался в стоящие перед железнодорожным переездом микроавтобус Nissan, легковушку Renault и грузовик Scania с полуприцепом, - сообщили подробности аварии в управлении ГИБДД Петербурга и Ленобласти.

Автомобиль каршеринга в аварии смяло в хлам. Машина разбита со всем сторон, по бокам смята. В жуткой ДТП, создавшем столько проблем, благо, обошлось без смертельных исходов. Пьяному водителю Audi повезло, но пострадала его 27-летняя пассажирка. Врачи госпитализировали ее с травмами средней тяжести.

В среднем, составы отстали от расписания, от 20 минут до почти полутора часов. Полностью восстановить движение поездов удалось в 20:56. Сотрудникам дорожной полиции и РЖД предстоит решить вопрос с виновником ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU