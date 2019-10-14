Пьяный водитель каршеринга стал виновником ДТП, остановившего движение поездов в Ленобласти
Воскресным вечером, 13 октября, на Лужском железнодорожном направлении в Гатчинском районе Ленинградской области произошла задержка. Пять составов, включая «Ласточку», которая следовала из Пскова. Виновником этого стал пьяный водитель на каршеринговом автомобиле, который устроил массовое ДТП на переезде.
- Около 19:50 на 68 километре автодороги А-120, 29-летний водитель машины каршеринга марки Audi, врезался в стоящие перед железнодорожным переездом микроавтобус Nissan, легковушку Renault и грузовик Scania с полуприцепом, - сообщили подробности аварии в управлении ГИБДД Петербурга и Ленобласти.
Автомобиль каршеринга в аварии смяло в хлам. Машина разбита со всем сторон, по бокам смята. В жуткой ДТП, создавшем столько проблем, благо, обошлось без смертельных исходов. Пьяному водителю Audi повезло, но пострадала его 27-летняя пассажирка. Врачи госпитализировали ее с травмами средней тяжести.
В среднем, составы отстали от расписания, от 20 минут до почти полутора часов. Полностью восстановить движение поездов удалось в 20:56. Сотрудникам дорожной полиции и РЖД предстоит решить вопрос с виновником ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU