2019-10-14T10:19:24+03:00
Происшествия

Посетитель кафе зарезал диджея за «неправильную музыку» в Ленобласти

Мужчина разозлился на отказ предложения, сменить репертуар
Лилия КОЗЛОВА
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В кафе под Петербургом диджея зарезали из-за музыкиВ кафе под Петербургом диджея зарезали из-за музыкиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Молодой диджей умер на работе, развлекая посетителей кафе. Одному из клиентов не понравилась музыка и он в грубой, нецензурной форме потребовал сменить репертуар. Парень не согласился и тогда оскорбленный посетитель зарезал его ножом. Трагедия произошла в ночь на воскресенье, 13 октября, в городе Кировск Ленинградской области.

- Ночью в приемный покой Шлиссельбургской больницы поступил 26-летний мужчина с ранением в область сердца. Его от срочно отправили на операцию, но во время нее от скончался, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Конфликт со летальным исходом произошел в помещении кафе «Гызыл Гая». После того, как агрессивный посетитель нанес свои смертельные удары, он сбежал. Сейчас его разыскивает полиция, а дело на контроль взял следственный комитет.

В настоящее время по уголовному делу об убийстве продолжается выполнение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также на розыск и задержание лица, его совершившего. Любителю слушать только свою музыку, грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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