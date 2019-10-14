Гелендваген насмерть сбил пешехода на Шлиссельбургском проспекте
На Шлиссельбургском проспекте в Невском районе Петербурга пешеход трагически погиб под колесами черного Гелендвагена. Произошло это пасмурным, темным воскресным вечером, 13 октября. Водитель гнал по дороге и не заметил мужчину, переходящего дорогу.
- В 19:55 у дома 4 по Шлиссельбургскому проспекту 38-летний водитель за рулем автомобиля марки Mercedes вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода - мужчину на вид 35-40 лет. Пешеход от полученных травм скончался на месте, - сообщили в управлении ГИБДД Петербурга.
Однако некоторые свидетели говорят о том, что пешеход шел по «зебре», однако от удара его откинуло на 10 метров вперед.
- Ехала через одну машину от него. Гнал. Из-за дождя плохая видимость. За пару минут до того обогнал нас на трамвайной остановке, когда мы ждали закрытие дверей трамвая, чтобы двинуться дальше, - поделились воспоминаниями петербурженка.
Сейчас дорожная полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП и устанавливает личность погибшего.
ИСТОЧНИК KP.RU