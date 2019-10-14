2019-10-14T09:28:49+03:00
Происшествия

Гелендваген насмерть сбил пешехода на Шлиссельбургском проспекте

Очевидцы говорят, что Mercedes гнал по скользкой, мокрой дороге
Лилия КОЗЛОВА
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Гелендваген сбил насмерть мужчину на Шлиссельбургском проспекте в ПетербургеГелендваген сбил насмерть мужчину на Шлиссельбургском проспекте в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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На Шлиссельбургском проспекте в Невском районе Петербурга пешеход трагически погиб под колесами черного Гелендвагена. Произошло это пасмурным, темным воскресным вечером, 13 октября. Водитель гнал по дороге и не заметил мужчину, переходящего дорогу.

- В 19:55 у дома 4 по Шлиссельбургскому проспекту 38-летний водитель за рулем автомобиля марки Mercedes вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода - мужчину на вид 35-40 лет. Пешеход от полученных травм скончался на месте, - сообщили в управлении ГИБДД Петербурга.

Однако некоторые свидетели говорят о том, что пешеход шел по «зебре», однако от удара его откинуло на 10 метров вперед.

- Ехала через одну машину от него. Гнал. Из-за дождя плохая видимость. За пару минут до того обогнал нас на трамвайной остановке, когда мы ждали закрытие дверей трамвая, чтобы двинуться дальше, - поделились воспоминаниями петербурженка.

Сейчас дорожная полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП и устанавливает личность погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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