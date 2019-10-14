Пьяный мужчина поругался с другом и сжег его машину в Ленобласти
В поселке Березовик Бокситогорского района Ленинградской области в буквальном смысле горят страсти. Ночью в воскресенье, 13 октября, двое друзей поссорились, пока распивали бутылочку спиртного. У одного из пьяных мужчин включился режим агрессии «круши-ломай», и он поджег машину товарища, которая стояла во дворе дома.
- Сообщение о пожаре во дворе дома 36 по Советской улице поступило в 3:30 ночи 13 октября. Когда полиция прибыла на место, уже было известно, что автомобиль сгорел полностью, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
Из крика, стоящих рядом с машиной пьяных мужчин стало ясно, что эти друзья, 21-летний продавец и 30-летний рабочий вагоностроительного завода, выпивали вместе в гостях у последнего. Между мужчинами завязалась ссора. Хозяин дома решил поступить «по-взрослому», вышел из дома и поджог ВАЗ-21099 своего младшего товарища.
Мужчину задержали полицейские. Ему придется объяснять свое поведение после того, как он протрезвеет.
ИСТОЧНИК KP.RU