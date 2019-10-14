В Московском районе сожгли «Ягуар» бывшего игрока СКА

СЕГОДНЯ 11:23 2019-10-14T11:39:01+03:00

В ночь на воскресенье в Петербурге сгорела иномарка бывшего игрока СКА. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Изменить размер текста: A A

Люксовой иномарки лишился бывший игрок хоккейного клуба СКА Пахрудин Гимбатов. Его любимый «Ягуар» частично сгорел в ночь на воскресенье у дома номер 155 по Московскому проспекту. Сам владелец уверен, что это был поджог.

- Огонь вспыхнул в 03:23. Принадлежащий хоккеисту автомобиль загорелся по неизвестной причине. Машину удалось потушить, огонь повредил ее лишь частично. Никто не пострадал, - пишут «Невские новости».

Ликвидировали возгорание в 4:11 силами двух пожарных расчетов. По сведениям МЧС, в автомобиле сгорели «сгораемые части». Другими словами, у машины выгорел моторный отсек.

Позднее, полицейские отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и завели уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества. Ущерб оценен в 1,4 миллиона рублей.

Справка «КП»:

Пахрудин Гимбатов - воспитанник череповецкого хоккея. За СКА он выступал непродолжительное время в сезоне 2006 года. Вскоре он был вынужден закончить карьеру из-за травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU