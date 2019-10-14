В Ленобласти бык насмерть забодал пастуха-мигранта

СЕГОДНЯ 11:41 2019-10-14T11:41:29+03:00

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Трагически закончилась история мигранта из Узбекистана, который приехал в Россию на заработки. Мужчина трудился не на стройке, что привычно, а пошел в пастухи. Это, увы, и привело к его гибели.

- 13 октября в полицию Всеволожского района поступил сигнал, что около 15:40 на окраине поселка Ганино, на пастбище, во время выгула животных, бык забодал пастуха, - сообщает источник в правоохранительных органах.

От полученных травм мужчина скончался на месте и прибывшие медики лишь констатировали смерть. Известно, что погибшим оказался 55-летний гражданин Узбекистана. Вероятно, он работал нелегально, так как сведений о его регистрации в Петербурге или Ленобласти не нашлось.

Бык-убийца, как и другие животные принадлежат женщине-предпринимателю. Происшествие квалифицировано как несчастный случай.

ИСТОЧНИК KP.RU