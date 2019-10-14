Что-то вкололи в шею и увезли: на Петроградке похитили девушку

СЕГОДНЯ 14:30 2019-10-14T14:30:29+03:00

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Странная история случилась глубокой ночью в воскресенье, 13 октября, прямо на улице перед продуктовым магазином в Петроградском районе. Свидетелем стал местный житель, который оказался неподалеку. Он сразу же позвонил полицейским и рассказал об увиденном. По его словам, некий мужчина что-то насильно вколол в девушке в шею, а после затолкал ее в автомобиль и увез в неизвестном направлении. Автомобиль похитителя был с номерами региона Карелия. Полицейские немедленно отправились на место происшествия.

- Полицейские установили, что неизвестные скрылись на автомобиле, похожем на пикап серо-бежевого цвета. Поехали в сторону Кронверкского проспекта, - комментируют в ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Примечательно, что похититель был не один, а со спутницей. На вид ей 25 лет. Свидетель запомнил, что у нее была челка, а одета она была в темную приталенную куртку и джинсы.

Приметы мужчины он описал так: выглядит на 40 лет, с короткими волосами. Был одет в короткую темную куртку и голубые джинсы.

Сейчас полицейские устанавливают все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU