Полиция задержала мигранта, который пытался изнасиловать женщину в лесопарке
Санкт-Петербургские следователи по горячим следам задержали подозреваемого в попытке изнасилования и грабеже. Сама неприятная история произошла в лесопарке Красносельского района утром в субботу 11 октября. Ее участниками стали местная жительница и неизвестный мужчина, который повел себя с ней совсем не по-джентельменски. Сначала он попытался изнасиловать несчастную, а после отобрал ее мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении.
- В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан 41-летний гражданин Узбекистана, - комментирует источник в правоохранительных органах.
Скоро задержанному определят меру пресечения и предъявят обвинение. Пока расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU