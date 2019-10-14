Полиция задержала мигранта, который пытался изнасиловать женщину в лесопарке

СЕГОДНЯ 14:53 2019-10-14T14:53:23+03:00

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Санкт-Петербургские следователи по горячим следам задержали подозреваемого в попытке изнасилования и грабеже. Сама неприятная история произошла в лесопарке Красносельского района утром в субботу 11 октября. Ее участниками стали местная жительница и неизвестный мужчина, который повел себя с ней совсем не по-джентельменски. Сначала он попытался изнасиловать несчастную, а после отобрал ее мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении.

- В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан 41-летний гражданин Узбекистана, - комментирует источник в правоохранительных органах.

Скоро задержанному определят меру пресечения и предъявят обвинение. Пока расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU