2019-10-14T14:09:27+03:00
Общество

В Петербурге пройдет второй архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини»

Его поддерживают КГИОП и консульство Швейцарии
Петр КИБЕР
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Петропавловка - одно из самых известных творений Трезини.Петропавловка - одно из самых известных творений Трезини.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Петербург известен своей архитектурой. Она сильно отличалась и отличается от, скажем московской. На момент строительства города, Петр Первый хотел сделать новую столицу более европейкой, поэтому пригласил на берега Невы известных иностранных архитекторов. Одним из них был швейцарец Доменико Трезини, в честь которого назван архитектурно-дизайнерский конкурс, проходящей в Северной столице во второй раз.

- Цель конкурса – выявление архитектурных, дизайнерских и реставрационных проектов, художественная ценность которых позволяет причислить их к произведениям искусства, - сообщает пресс-служба Смольного.

Всего в конкурсе 18 номинаций, а поддерживают его проведение Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга и консульство Швейцарии - генеральный консул этой горной страны является почетным председателем жюри.

В 2019 году конкурс проходит второй раз, на «Золотой Трезини» претендуют 170 участников со всей России. Награждать победителей будут 27 ноября в Петропавловской крепости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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