Петербургские школьники высадят 10 тысяч тюльпанов, которые расцветут весной

СЕГОДНЯ 14:24 2019-10-14T14:24:10+03:00

В Саду на Неве старшеклассники подготовят луковицы к зимовке, а также посадят кустарники

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Накануне начала зимнего сезона, школьники Петербурга отправятся в парк, для того, чтобы заранее посадить луковицы тюльпанов, которые по весне проклюнутся из-под земли и распустятся прекрасными цветами. Во вторник, 15 октября, старшеклассницы отправятся в Сад на Неве Красногвардейского района, где займутся садовыми работами для того, чтобы сделать город красивее и ярче.

- Всего в Саду на Неве будут высажены 10 000 тюльпанов и 500 красивоцветущих кустарников. На следующий год в мае, когда тюльпаны расцветут ярким ковром, выпускники смогут сфотографироваться у цветников в преддверии последнего звонка, - отметили в Смольном.

Также администрация Петербурга приглашает всех желающих горожан помочь с посадкой молодых деревьев. Во вторник, 15 октября, члены экологической организации соберутся на Большой Пороховской для того, чтобы заняться озеленением улицы. Совместными усилиями здесь планируется высадить 18 деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU