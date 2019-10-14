В Ленобласти вор-домушник украл 5 лампочек и DVD-плеер

СЕГОДНЯ 14:47 2019-10-14T14:47:55+03:00

В Ленобласти воришка украл из дачной квартиры 5 лампочек и DVD-плеер. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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Вора-домушника, промышляющего кражами в садоводствах и частных домах, ищут полицейские Приозерского района Ленинградской области. Причиной этому стало обращение местной жительницы, у которой украли 5 лампочек и DVD-плеер.

- 13 октября в поселке Шумилово неизвестный, разбив окно, проник в принадлежащую ей дачную квартиру, расположенную в одноэтажном деревянном доме, разделенном на две семьи, - сообщает источник в правоохранительных органов.

Само жилье ни сигнализацией ни видеонаблюдением не было оборудовано, поэтому искать воришку придется по старинке.

Что касается ущерба, то его хозяйка дома оценила в 7 500 рублей. Что могло так дорого стоить, учитывая список украденного - вопрос интересный. Видимо DVD-плеер оказался для женщины крайне ценным. Впрочем, злоумышленника это никак не оправдывает.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU