Заморозки ожидаются в Петербурге и Ленобласти
Зима постепенно смещает осень с пьедестала. В ночь с понедельника на вторник, с 14 на 15 октября 2019 года, в Петербурге и Ленинградской области ожидается резкое похолодание. Температура воздуха упадет ниже нуля, а под утро лыжи покроются тонким слоем ледяной корки, которую будет обдувать холодный, северный ветер.
- Ветер ночью северо-восточный, северный 4-9 метров в секунду, днем северо-западный 2-7 метра в секунду. Температура воздуха ночью -2...+3 градусов., днем +3...+8 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщили синоптики региона.
Эксперты по погоде отмечают, что в некоторых районах минусовая температура продержится и днем. Горожанам и жителям области следует одеваться теплее, чтобы не столкнуться с не комфортными заморозками.
Несмотря на понижение температуры, синоптики прогнозируют не снег, а дожди. Во вторник, октября, осадки ожидаются небольшие, но частые.
ИСТОЧНИК KP.RU