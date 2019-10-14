Заморозки ожидаются в Петербурге и Ленобласти

СЕГОДНЯ 14:50 2019-10-14T14:50:32+03:00

В Петербурге и Ленобласти во вторник, 14 октября, ожидаются заморозки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В ночь с понедельника на вторник в городе резко похолодает и пойдет дождь

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Зима постепенно смещает осень с пьедестала. В ночь с понедельника на вторник, с 14 на 15 октября 2019 года, в Петербурге и Ленинградской области ожидается резкое похолодание. Температура воздуха упадет ниже нуля, а под утро лыжи покроются тонким слоем ледяной корки, которую будет обдувать холодный, северный ветер.

- Ветер ночью северо-восточный, северный 4-9 метров в секунду, днем северо-западный 2-7 метра в секунду. Температура воздуха ночью -2...+3 градусов., днем +3...+8 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщили синоптики региона.

Эксперты по погоде отмечают, что в некоторых районах минусовая температура продержится и днем. Горожанам и жителям области следует одеваться теплее, чтобы не столкнуться с не комфортными заморозками.

Несмотря на понижение температуры, синоптики прогнозируют не снег, а дожди. Во вторник, октября, осадки ожидаются небольшие, но частые.

ИСТОЧНИК KP.RU