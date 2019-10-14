Из-за «серых» зарплат бюджет Петербурга теряет 36 миллиардов рублей налогов

СЕГОДНЯ 15:06 2019-10-14T15:06:22+03:00

Далеко не все в Петербурге работают официально, еще больше получают зарплату "в конвертах". Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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14 октября в Смольном прошло заседание малого правительства Петербурга, на котором рассматривались бюджетные вопросы. Чиновники вместе с главой города Александром Бегловым смотрели как исполнен финансовый документ нынешнего года и каким будет он на будущий сезон. Так, глава комитета по финансам пожаловался на «серые» зарплаты, из-за которых город теряет огромные суммы.

- Доля неофициальной занятости в Петербурге составляет почти 12 процентов. Из-за этого в год бюджет недополучает около 36 миллиардов рублей, - заявил Алексей Корабельников.

Все эти деньги должны были быть перечислены в качестве налоговых поступлений, однако с зарплат в «конвертах» их, естественно, никто не платит.

Усугубляет проблему мошенничество с патентами трудовых мигрантов. Они должны оплачивать единый вмененный налог - 3800 рублей в месяц, но далеко не всегда это делают. Проще отдать посреднику 150-200 рублей и забыть. Чтобы этого избежать, в Смольном предлагают отслеживать платежи по электронной карте мигранта. Другой вариант - «пометить» гастарбайтеров QR-кодами, при помощи которого будет просто оплачивать налог в банкомате.

ИСТОЧНИК KP.RU