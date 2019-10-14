2019-10-14T15:20:21+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина прыгал на капоте иномарки, а после избил девушку в центре Петербурга

Пассажирка машины пыталась прогнать пассажира, но получила удар в голову
Лилия КОЗЛОВА
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Пьяный парень разбил машину и ударил девушку в центре ПетербургаПьяный парень разбил машину и ударил девушку в центре ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Пьяный 28-летний мужчина разбил лобовое стекло иномарки и избил девушка, которая сидела в это время в машине. В ночь на воскресенье, 14 октября, в центре Петербурга неадекватный хулиган утроил погром, пока владелец автомобиля вышел в магазин, оставив свою 23-летнюю спутницу сидеть в транспорте.

- Автомобиль Audi A6 припарковался у дома №40 на улице Некрасова в районе трех часов ночи, 14 октября. Из машины вышел мужчина и пошел в магазин, его спутница осталась ждать на улице. В этот момент на капот запрыгнул нетрезвый прохожий и начал прыгать по машине, - сообщили в Росгвардии.

Мужчина повредил лобовое стекло иномарки. Тогда девушка вышла из машины и попыталась остановить хулигана, однако тот оказался агрессивным и ударил несчастную по голове.

Неподалеку проезжал наряд вневедомственной охраны, который заметил девушку, попавшую в беду. Стражи правопорядка быстро среагировали, защитили петербурженку, задержав пьяного парня.

Пострадавшая вместе со своим кавалером отправилась в травмпункт. А пьяного хулигана росгвардейцы доставили в отдел полиции для разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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