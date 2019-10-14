У львинохвостой макаки в Ленинградском зоопарке появился кавалер из Парижа

СЕГОДНЯ 15:36 2019-10-14T15:36:15+03:00

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Несмотря на холодную и дождливую осень в Петербурге, в Ленинградском зоопарке, в клетке львинохвостых макак расцветает настоящая весна. Сотрудники зоосада с удовольствием наблюдают за тем, как зарождается нежная любовь двух приматов: петербурженки по имени Алиса и ее нового кавалера Дамана, который прибыл из Парижа в начале сентября. В понедельник, 14 октября, в зоопарке показали кадры трогательных отношений обезьян.

- Месяц новый житель, как и положено, провел в карантине, а на днях специалисты соединили его с самочкой по имени Алиса. Несмотря на небольшую осторожность, обезьяны спокойно восприняли друг друга, - поделились радостной новостью работники зоопарка.

Первые дни, как это и положено, макаки принюхивались друг к другу. Но спустя некоторое время, самочка заинтересовалась статным красавцем и начала перебирать его шерстку, что на обезьяньем языке означает нежное проявление чувств.

Парижский львинохвостый макак не так просто проделал такой большой путь из Парижа в Петербург. В Ленинградском зоопарке очень ждут, что скоро у влюбленных образуется полноценная семья и появятся очаровательные малыши.

В Ленинградском зоопарке поселился львинохвостый макак из Парижа .

ИСТОЧНИК KP.RU