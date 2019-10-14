Петербуржцев предупредили о возможных подтоплениях из-за ливня

СЕГОДНЯ 16:21 2019-10-14T16:21:29+03:00

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В связи с тем, что синоптики обещают обильные и продолжительные дожди, сотрудники «Водоканала» приготовились к возможным потопам в Петербурге. В понедельник, 14 октября, организация предупредила горожан о том, что в случае превышения нормативных показателей интенсивности дождя, на некоторых улицах могут возникнуть скопления воды, из-за которых людям придется помочить ноги.

- Во время обильных ливней вся вода не успевает быстро уходить в канализацию. Обычно на это уходит 20-30 минут после окончания дождя. Из-за этого могут быть локальные подтопления, - сообщили в ГУП «Водоканал».

Заранее организация провела все подготовки систем водоотведения, чтобы не повторять инциденты лета, когда после дождей машины превращались в подводные лодки. На улицах Петербурга круглосуточно дежурят 17 аварийных бригад, которых, в случае коллапса, приехать на место потопа и откачать воду.

К сожалению, точно предсказать, когда и где прольется очередной ливень, нельзя. В случае возникновения локальных подтоплений, влияющих на безопасность движения автотранспорта, специалисты предприятия будут принимать меры по ограждению затопленного участка дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU