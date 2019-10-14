2019-10-14T16:56:18+03:00
Общество

Проезд ограничили на дамбе в Санкт-Петербурге

Такие неудобства водителям придется терпеть четыре дня
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Ограничение проезда займет четыре дня. Фото: Дирекции КЗС Санкт-Петербург.Ограничение проезда займет четыре дня. Фото: Дирекции КЗС Санкт-Петербург.
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Внимание, автолюбители Санкт-Петербурга! На скоростной дороге комплекс защитных сооружений с понедельника, 14 октября вводятся ограничения проезда. Перекрытия связаны с ремонтом на внутреннем кольце тоннеля транспортного отсека Невской стороны. Продлятся ограничения четыре дня, до 18 октября. На этот период водителям необходимо будет искать пути объезда.

- Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время. По регламенту оно составляет не более 7-10 минут, - комментируют в Дирекции комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга.

В ведомстве автомобилистам приносят извинения за временные неудобства. Водителей просят следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, временными знаками и ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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