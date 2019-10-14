Около миллиарда рублей выделят на проектирование новых станций метро Петербурга из бюджета
В 2020 году в Петербурге планируется создать ряд проектов для будущего строительства метро. Об этом в понедельник, 14 октября, объявил председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко на заседании правительства города.
- Из бюджета города на проектирование новых направлений подземки выделят около 1 миллиарда рублей. В 2020 году планируется завершить работы по созданию проектов участков новых станций от «Юго-Западной» до «Обводного канала-2», от метро «Беговая» до «Зоопарка», а также от вестибюля «Комендантский проспект» до «Шуваловского проспекта» и «Театральной», - сообщил Москаленко.
Всего в 2020 году планируется потратить на петербургское метро 13,7 миллиардов рублей. А в 2021 году уже рассчитывается, что траты будут выше – до 23,6 миллиардов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU