Около миллиарда рублей выделят на проектирование новых станций метро Петербурга из бюджета

СЕГОДНЯ 16:51 2019-10-14T16:51:04+03:00

Всего на создание подземки в 2020 году потратят 13,7 миллиарда рублей

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В 2020 году в Петербурге планируется создать ряд проектов для будущего строительства метро. Об этом в понедельник, 14 октября, объявил председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко на заседании правительства города.

- Из бюджета города на проектирование новых направлений подземки выделят около 1 миллиарда рублей. В 2020 году планируется завершить работы по созданию проектов участков новых станций от «Юго-Западной» до «Обводного канала-2», от метро «Беговая» до «Зоопарка», а также от вестибюля «Комендантский проспект» до «Шуваловского проспекта» и «Театральной», - сообщил Москаленко.

Всего в 2020 году планируется потратить на петербургское метро 13,7 миллиардов рублей. А в 2021 году уже рассчитывается, что траты будут выше – до 23,6 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU