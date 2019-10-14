2019-10-14T17:12:45+03:00
Общество

Потерялся во времени: Пьяный петербуржец объявил в розыск своего 6-летнего сына, которого не видел с Нового года

Мужчине показалось, что к нему приезжала бывшая жена с ребенком, чтобы выпить бутылочку водки
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржец поймал "белку" и объявил сына в розыскПетербуржец поймал "белку" и объявил сына в розыскФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Вероятно, белая горячка заставила жителя Петербурга обратиться в полицию с просьбой найти шестилетнего сына, который якобы потерялся в воскресенье, 13 октября. Мужчина около 2 часов ночи позвонил правоохранителям и заявил, что у него пропал ребенок. Однако вменяемо что-то пьяный гражданин объяснить не смог.

- По словам 38-летнего пьяного заявителя, к нему в субботу, 12 октября, приехала жена вместе с сыном дату рождения которого он вспомнить не мог. Якобы бывшие супруги вместе пили до 11 вечера, а потом женщина с ребенком уехала, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Однако у пьяного мужчины все смешалось в голове. Вдруг ему почудилось, что жена могла потерять их сына по пути домой. Так как на звонки она не отвечает, нетрезвый мужчина решил обратиться в полицию.

Правоохранители быстро связались с 41-летней женщиной. Оказалось, что она работает в детском саду. Сын живет с ней. Однако она была очень удивлена, услышав, что на днях выпивала с мужем. По ее словам, последний раз супруга-алкоголика она видела на Новый год, 10 месяцев назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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