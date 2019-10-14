2019-10-14T17:56:16+03:00
Общество

С улиц Петербурга за неделю вывезли 2,6 тысячи тонн грязи

Именно столько смета собрали дорожники и дворники
Петр КИБЕР
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Дворники в Петербурге без работы не сидят.Дворники в Петербурге без работы не сидят.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Коммунальные службы Петербурга продолжают отчитываться за успехи по уборке города. Так, за прошедшую неделю ) с 7 по 13 октября) с улиц Северной столицы исчезло 2,6 тысячи тонн грязи. По большей части это смет - песок и листья, лежащие на пешеходных и проезжих частях.

- Для уборки дорог и тротуаров за неделю дорожные предприятия вывели 5 тысяч смен техники, работники ручного труда отработали более 8,2 тысяч смен, - сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

При этом пока погода благоволит дворникам города на Неве. Плюсовая температура позволяет использовать поливальные машины, которые быстро смывают грязь с дорог. Но как только столбик термометра начнет падать и появится опасность заморозков, эту практику придется прекратить.

В настоящий момент Санкт-Петербург убирают 393 единицы спецтехники и 978 дворников.

А если у горожан есть претензии, то пожаловаться можно в дежурную службу комитета по благоустройству: 314-60-13 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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