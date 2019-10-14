Эксперты признали реку Каменку экстремально загрязненной

СЕГОДНЯ 19:08 2019-10-14T19:09:46+03:00

Ближе к концу сентября пробы воды показали, что загрязненность воды снизилась с наступлением сезона дождей. Фото: Иван ВИСЛОВ

Такой она стала из-за сброса сточных вод и засушливой погоды

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Специалисты Росгидромета провели исследование 22 водоемов Санкт-Петербурга и Ленобласти. Они проанализировали качество воды по нескольким параметрам, определяющим содержание вредных для окружающей среды веществ. По результатам исследований, реку Каменку, которая вытекает из Шуваловского карьера, признали экстремально загрязненной.

- Всего было отобрано 54 пробы воды на определение гидрохимических показателей и загрязняющих веществ, - комментируют в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Уточним, что Каменку проверяли с помощью одноклеточных, которые указали на умеренную степень токсичности воды.

Что же именно нашли? Специалисты обнаружили в речной воде переизбыток меди, цинка, железа, марганца и аммонийного азота, а еще там критически низкое содержание кислорода. Также отмечается, что неприятный запах от речки возник из-за засушливой погоды и сбросов в нее сточных вод соседних предприятий и стройки.

ИСТОЧНИК KP.RU