Эксперты признали реку Каменку экстремально загрязненной
Специалисты Росгидромета провели исследование 22 водоемов Санкт-Петербурга и Ленобласти. Они проанализировали качество воды по нескольким параметрам, определяющим содержание вредных для окружающей среды веществ. По результатам исследований, реку Каменку, которая вытекает из Шуваловского карьера, признали экстремально загрязненной.
- Всего было отобрано 54 пробы воды на определение гидрохимических показателей и загрязняющих веществ, - комментируют в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Уточним, что Каменку проверяли с помощью одноклеточных, которые указали на умеренную степень токсичности воды.
Что же именно нашли? Специалисты обнаружили в речной воде переизбыток меди, цинка, железа, марганца и аммонийного азота, а еще там критически низкое содержание кислорода. Также отмечается, что неприятный запах от речки возник из-за засушливой погоды и сбросов в нее сточных вод соседних предприятий и стройки.
ИСТОЧНИК KP.RU