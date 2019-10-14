На российско-финской границе в грузовике нашли полтонны контрабандных сигарет

СЕГОДНЯ 19:32 2019-10-14T19:32:22+03:00

Почти 20 тысяч пачек не доехали до соседней страны

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Разница в стоимости сигарет в России и в Финляндии существенно отличается. Нашим соседним европейским курильщикам это «удовольствие» обходится значительно дороже. Предприимчивые жители Петербурга с целью заработать пытаются вывезти на продажу российский табак, но, как правило, не проходят таможню из-за отсутствия надлежащих деклараций.

Так, выборгские таможенники изъяли почти 20 тысяч пачек сигарет весом полтонны из автомобиля «Volvo», который направлялся в Финляндию.

- Во время сканирования автомобиля оператор выявил его нехарактерную загрузку. Блоки с сигаретами были упакованы в обычные картонные коробки, которые в свою очередь были спрятаны в крупногабаритных мешках под насыпной субстанцией, - комментируют в пресс-службе Выборгской таможни.

Сообщается, что весь задержанный товар изъяли и отправили на экспертизу для установления стоимости.

ИСТОЧНИК KP.RU