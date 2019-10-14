2019-10-14T19:32:22+03:00
Общество

На российско-финской границе в грузовике нашли полтонны контрабандных сигарет

Почти 20 тысяч пачек не доехали до соседней страны
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
Поделиться:
Из-за отсутствия надлежащей декларации товар не доехал до Финляндии.Из-за отсутствия надлежащей декларации товар не доехал до Финляндии.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Разница в стоимости сигарет в России и в Финляндии существенно отличается. Нашим соседним европейским курильщикам это «удовольствие» обходится значительно дороже. Предприимчивые жители Петербурга с целью заработать пытаются вывезти на продажу российский табак, но, как правило, не проходят таможню из-за отсутствия надлежащих деклараций.

Так, выборгские таможенники изъяли почти 20 тысяч пачек сигарет весом полтонны из автомобиля «Volvo», который направлялся в Финляндию.

- Во время сканирования автомобиля оператор выявил его нехарактерную загрузку. Блоки с сигаретами были упакованы в обычные картонные коробки, которые в свою очередь были спрятаны в крупногабаритных мешках под насыпной субстанцией, - комментируют в пресс-службе Выборгской таможни.

Сообщается, что весь задержанный товар изъяли и отправили на экспертизу для установления стоимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брошенный во втором ряду BMW намертво перекрыл 17-ю линию Васильевского острова
Смольный освободил от должности главу комитета по благоустройству
«Воняет грязными тряпками»: Ректор СПбГУП раскритиковал борцов с плагиатом из «Диссернета»
50 машин изъято, 117 водителей оштрафовано: ГИБДД провела рейд по такси
Половину ТРЦ «Галерея» могут продать арабской компании
На улице Коллонтай таксист пошел на таран и остановил движение трамваев
Эксперты признали реку Каменку экстремально загрязненной
С улиц Петербурга за неделю вывезли 2,6 тысячи тонн грязи
Потерялся во времени: Пьяный петербуржец объявил в розыск своего 6-летнего сына, которого не видел с Нового года
Проезд ограничили на дамбе в Санкт-Петербурге
Около миллиарда рублей выделят на проектирование новых станций метро Петербурга из бюджета
«Аллея ангелов» появилась в Петербурге
Петербуржцев предупредили о возможных подтоплениях из-за ливня
Тараканов нет: Петербургская больница опровергла жалобы пациентов на насекомых в палатах
У львинохвостой макаки в Ленинградском зоопарке появился кавалер из Парижа
Пьяный мужчина прыгал на капоте иномарки, а после избил девушку в центре Петербурга
Из-за «серых» зарплат бюджет Петербурга теряет 36 миллиардов рублей налогов
Полиция задержала мигранта, который пытался изнасиловать женщину в лесопарке
Заморозки ожидаются в Петербурге и Ленобласти
В Ленобласти вор-домушник украл 5 лампочек и DVD-плеер
Что-то вкололи в шею и увезли: на Петроградке похитили девушку
Петербургские школьники высадят 10 тысяч тюльпанов, которые расцветут весной