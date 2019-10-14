На улице Коллонтай таксист пошел на таран и остановил движение трамваев

СЕГОДНЯ 19:10 2019-10-14T19:10:49+03:00

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В самый неподходящий момент - вечерний час пик, встало трамвайное движение на улице Коллонтай. Причиной этому стал нетерпеливый таксист, пытавшийся проскочить перед одним из вагонов на перекрестке. Но трамвай быстро не остановишь...

- Таксист на «Поло» выезжал с Клочкова переулка прямо на улицу Коллонтай, игнорируя знак «Движение только направо» и попал под трамвай, - сообщают очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Вагоновожатый нажал на тормоз, но легковушку все равно протащило по путям. Удар пришелся как раз на водительскую дверь «Фольксвагена». По счастью, таксист пострадал не очень сильно, помощь ему оказали медики.

А вот пассажирам общественного транспорта, спешившим домой после первого рабочего дня недели, пришлось пересаживаться с трамваев или идти пешком - движение встало в обе стороны.

Виновного в ДТП установят инспектора дорожной полиции и тогда ему придется заплатить еще и за простой трамваев.

ИСТОЧНИК KP.RU