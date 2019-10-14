СЕГОДНЯ 19:34 2019-10-14T19:34:46+03:00

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Половину ТРЦ «Галерея» могут продать арабской компании. Investment Corporation всерьез заинтересованы в приобретении большой доли самого дорогого петербургского торгового центра. Однако сделка официально еще не завершена.

- 14 октября стало известно, что инвестору удалось договориться с фондом под управлением Morgan Stanley о приобретении сразу 49% в компании, которая владеет ТРЦ. Да - юридически сделка еще не закрыта, но обе стороны считают ее фактически состоявшейся, - сообщает Peterburg2.

Добавим, что слухи о продаже торгово-развлекательного центра идут еще с прошлого года. Напомним, ТРЦ «Галерея» построили на Лиговском проспекте в 2010 году. Размеры комплекса довольно внушительные и доходят до 192 тысяч квадратных метров. Из них для аренды выделены 93 тысячи кв.м. Стоимость всей «Галереи» по некоторым оценкам доходит до 1,3 миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU