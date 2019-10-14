2019-10-14T20:07:43+03:00
Общество

«Воняет грязными тряпками»: Ректор СПбГУП раскритиковал борцов с плагиатом из «Диссернета»

Ранее «Диссернет» заподозрил Александра Запесоцкого в некорректных научных публикациях
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Александр Запесоцкий жестко ответил на критику от волонтеров "Диссернета". Фото: пресс-служба СПбГУПАлександр Запесоцкий жестко ответил на критику от волонтеров "Диссернета". Фото: пресс-служба СПбГУП
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Ректор СПбГУП Александр Запесоцкий жестко раскритиковал деятельность «Диссернета». Напомним, вольное сетевое сообщество экспертов, исследователей и репортеров борется с мошенниками в научной среде.

В частности, в докладе «Ректоры России» за 2019 год «Диссернету» не понравились сразу 5 некорректных публикаций от Запесоцкого в области культурологии, а также 1 защита недоброкачественной диссертации. 14 октября руководитель университета в рамках ответов на вопросы студентов впервые публично ответил на критику. По его словам, он не считает, что в «Диссернете» есть серьезные ученые.

- Вся деятельность этой группы людей направлена исключительно на самопиар благодаря скандалам и недобросовестным публичным действиям. До последнего времени я почти ими не интересовался. Однако с недавних пор начал присматриваться. Первое впечатление самое неблагоприятное. Деятельность «Диссернета» сильно воняет грязными тряпками, жульничеством, - передает слова Александра Запесоцкого официальный сайт СПбГУП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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