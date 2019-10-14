2019-10-14T21:18:48+03:00
Происшествия

Брошенный во втором ряду BMW намертво перекрыл 17-ю линию Васильевского острова

Водитель машины позабыл про остальных участников движения и ушел восвояси, перекрыв дорогу
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Автобус не смог протиснуться между незаконно припаркованным BMW. Фото: vk.com/spb_todayАвтобус не смог протиснуться между незаконно припаркованным BMW. Фото: vk.com/spb_today
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Автомобиль BMW остановил движение на 17-й линии Васильевского острова вечером 14 октября. Очевидцы пожаловались в соцсетях на то, что машину бросили во втором ряду. Если легковушки могли легко проехать мимо, то туристический автобус этого делать не рискнул и намертво встал на дороге. Остальные участники движения вынужденно ждали в пробке, то и дело громко сигналя пропавшему водителю BMW.

Некоторые пользователи соцсетей недоумевали, почему автобус не стал объезжать нарушителя ПДД. Очевидцы события уверяли, что в таком случае ДТП было бы не миновать.

- А его нельзя таранить что ли? Это же помеха движения. Ладно, шучу.

- Тут бизнес-центр рядом. Понятно, куда товарищ скрылся. Ну, можно постоять – день хороший же, дождик.

- Да, BMW не прав, но там же места - вагон, просто китайцы не могут перемещаться на чем-то меньше туристического междугороднего автобуса. Почему фурам и автомобилям больше 3,5 тонн в центр ездить нельзя, а огромным автобусам - можно?

ИСТОЧНИК KP.RU

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