Брошенный во втором ряду BMW намертво перекрыл 17-ю линию Васильевского острова

14 Окт. 21:17 2019-10-14T21:18:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Автомобиль BMW остановил движение на 17-й линии Васильевского острова вечером 14 октября. Очевидцы пожаловались в соцсетях на то, что машину бросили во втором ряду. Если легковушки могли легко проехать мимо, то туристический автобус этого делать не рискнул и намертво встал на дороге. Остальные участники движения вынужденно ждали в пробке, то и дело громко сигналя пропавшему водителю BMW.

Некоторые пользователи соцсетей недоумевали, почему автобус не стал объезжать нарушителя ПДД. Очевидцы события уверяли, что в таком случае ДТП было бы не миновать.

- А его нельзя таранить что ли? Это же помеха движения. Ладно, шучу.

- Тут бизнес-центр рядом. Понятно, куда товарищ скрылся. Ну, можно постоять – день хороший же, дождик.

- Да, BMW не прав, но там же места - вагон, просто китайцы не могут перемещаться на чем-то меньше туристического междугороднего автобуса. Почему фурам и автомобилям больше 3,5 тонн в центр ездить нельзя, а огромным автобусам - можно?

ИСТОЧНИК KP.RU