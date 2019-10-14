Брошенный во втором ряду BMW намертво перекрыл 17-ю линию Васильевского острова
Автомобиль BMW остановил движение на 17-й линии Васильевского острова вечером 14 октября. Очевидцы пожаловались в соцсетях на то, что машину бросили во втором ряду. Если легковушки могли легко проехать мимо, то туристический автобус этого делать не рискнул и намертво встал на дороге. Остальные участники движения вынужденно ждали в пробке, то и дело громко сигналя пропавшему водителю BMW.
Некоторые пользователи соцсетей недоумевали, почему автобус не стал объезжать нарушителя ПДД. Очевидцы события уверяли, что в таком случае ДТП было бы не миновать.
- А его нельзя таранить что ли? Это же помеха движения. Ладно, шучу.
- Тут бизнес-центр рядом. Понятно, куда товарищ скрылся. Ну, можно постоять – день хороший же, дождик.
- Да, BMW не прав, но там же места - вагон, просто китайцы не могут перемещаться на чем-то меньше туристического междугороднего автобуса. Почему фурам и автомобилям больше 3,5 тонн в центр ездить нельзя, а огромным автобусам - можно?
ИСТОЧНИК KP.RU