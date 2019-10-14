На внешнем кольце КАД закроют две полосы движения

14 Окт. 21:35 2019-10-14T21:37:51+03:00

С 15 по 18 октября пройдет ремонт дороги на участке между Софийской улицей и проспектом Обуховской обороны

Изменить размер текста: A A

Ремонт дорог на внешнем кольце КАД ограничит поток автомобилей. Рабочие перекроют сразу две полосы движения. Не повезет водителям машин на участке между Софийской улицей и проспектом Обуховской обороны.

- С 15 по 18 октября 2019 года там будут перекрыты для движения третья и четвёртая полосы, по первой и второй полосам разрешат ехать лишь с ограничением скоростного режима - до 50 км/ч, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ремонтные работы устранят дефекты дорожного покрытия на подходе к 18-ти деформационным швам. Для удобства водителей установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световую сигнализацию. Все это оградит места производства работ. Дорогу будут чинить в круглосуточном режиме. Всю информацию о перекрытии полос выведут на специальное табло рядом с ремонтом.

ИСТОЧНИК KP.RU