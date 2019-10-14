На внешнем кольце КАД закроют две полосы движения
Ремонт дорог на внешнем кольце КАД ограничит поток автомобилей. Рабочие перекроют сразу две полосы движения. Не повезет водителям машин на участке между Софийской улицей и проспектом Обуховской обороны.
- С 15 по 18 октября 2019 года там будут перекрыты для движения третья и четвёртая полосы, по первой и второй полосам разрешат ехать лишь с ограничением скоростного режима - до 50 км/ч, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Ремонтные работы устранят дефекты дорожного покрытия на подходе к 18-ти деформационным швам. Для удобства водителей установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световую сигнализацию. Все это оградит места производства работ. Дорогу будут чинить в круглосуточном режиме. Всю информацию о перекрытии полос выведут на специальное табло рядом с ремонтом.
ИСТОЧНИК KP.RU