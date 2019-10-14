2019-10-14T22:05:25+03:00
Здоровье

Чудеса наяву: Врачи в Ленобласти спасли жизнь еще не родившемуся ребенку переливанием крови в утробе матери

Уникальную операцию впервые провели в перинатальном центре в Гатчине
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Теперь ничто не угрожает здоровью малыша. Фото: lenobl.ruТеперь ничто не угрожает здоровью малыша. Фото: lenobl.ru
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Врачи перинатального центра в Гатчине смогли сохранить беременность пациентки благодаря уникальной операции по внутриутробному переливанию крови. Об этом гордо сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти. Неродившийся ребенок женщины страдал тяжелой формой гемолитической болезни, которая означает абсолютную несовместимость крови дитя и матери.

- Около часа специалисты перинатального центра ювелирно выполняли сложнейшее оперативное вмешательство. Переливание крови прямо в утробе матери – современный, перспективный и очень эффективный метод лечения гемолитической болезни плода и новорожденного, - передает официальный сайт правительства Ленобласти.

Операция прошла под ультразвуковым контролем. Беременность пациентки больше не под угрозой. По словам специалистов, подобное внутриутробное хирургическое вмешательство на плоде увеличивает рождаемость и снижает младенческую смертность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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