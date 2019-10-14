Выключенный свет парализовал работу аквапарка и всего ТРЦ «Питерлэнд»
Около 8 вечера 14 октября во всем торгово-развлекательном центре «Питерлэнд» отключили электричество. По словам очевидцев, это парализовало работу всего ТРЦ. Особенно не повезло посетителям местного аквапарка. Люди вынужденно прервали свой отдых. Кто-то и вовсе с дрожью в коленках встретил «конец света» в темных горках.
Свидетели происшествия рассказали, что администрация ТРЦ была какое-то время в полном замешательстве, поскольку никакой системы резервного света у них нет. Посетителей всего комплекса начали попросили покинуть все помещения, каждый магазин закрыли. У выхода из аквапарка «Питерлэнда» даже наблюдалась пробка. Очевидцы подробно писали о происходящем в ТРЦ в соцсетях.
- В аквапарке никто не плавает, всех выгнали из воды. Минут 20 решали, что делать. В итоге все, кто хотел, смог написать заявление на возврат. Деньги отдавали в полном размере независимо от того, сколько времени провел в воде.
- Пришлось ворота из паркинга вручную открывать, охрана как очарованная, что делать никто не знает.
ИСТОЧНИК KP.RU