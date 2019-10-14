2019-10-14T22:30:48+03:00
Общество

Выключенный свет парализовал работу аквапарка и всего ТРЦ «Питерлэнд»

Около 8 вечера петербуржцы пожаловались в соцсети о блэкауте в ТРЦ [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Питерлэнд" поглотила тьма, все магазины тут же закрыли, а посетителей попросили удалиться. Фото: vk.com/spb_today"Питерлэнд" поглотила тьма, все магазины тут же закрыли, а посетителей попросили удалиться. Фото: vk.com/spb_today
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Около 8 вечера 14 октября во всем торгово-развлекательном центре «Питерлэнд» отключили электричество. По словам очевидцев, это парализовало работу всего ТРЦ. Особенно не повезло посетителям местного аквапарка. Люди вынужденно прервали свой отдых. Кто-то и вовсе с дрожью в коленках встретил «конец света» в темных горках.

Свидетели происшествия рассказали, что администрация ТРЦ была какое-то время в полном замешательстве, поскольку никакой системы резервного света у них нет. Посетителей всего комплекса начали попросили покинуть все помещения, каждый магазин закрыли. У выхода из аквапарка «Питерлэнда» даже наблюдалась пробка. Очевидцы подробно писали о происходящем в ТРЦ в соцсетях.

- В аквапарке никто не плавает, всех выгнали из воды. Минут 20 решали, что делать. В итоге все, кто хотел, смог написать заявление на возврат. Деньги отдавали в полном размере независимо от того, сколько времени провел в воде.

- Пришлось ворота из паркинга вручную открывать, охрана как очарованная, что делать никто не знает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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