Эрмитаж запустил конкурс для всех возрастов на лучшую новогоднюю игрушку

14 Окт. 23:00 2019-10-14T23:00:01+03:00

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Государственный «Эрмитаж» запустил международный конкурс на лучшую новогоднюю игрушку. Сделать уникальную авторскую поделку для музея предлагают до 7 декабря. Лучшие экспонаты попадут на праздничные ели Эрмитажа. Жюри конкурса возглавит сам Михаил Пиотровский.

- В 2019-м году от участников потребуется создать игрушку по мотивам их любимого экспоната в Эрмитаже. Для некоторых это станет приятным поводом еще раз заглянуть в стены нашего музея, а для кого-то позволит глубже ознакомиться с историей создания понравившегося им произведения искусства и открыть нечто новое для себя, - сообщает пресс-служба Эрмитажа.

Участвовать могут люди всех возрастов и со всего мира. Условия простые: игрушка должна быть размерами не больше 150х150х150 миллиметров. Форму, сюжет и материал можно выбрать по желанию, но в пределах тематики конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU