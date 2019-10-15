Петербуржцы выберут новые карты городской навигации

СЕГОДНЯ 00:42 2019-10-15T00:42:20+03:00

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Смольный просит петербуржцев помочь с выбором новых карт городской навигации. Об этом сообщает «Мостотрест». Сейчас специалисты разрабатывают концепцию единой и актуальной системы городской навигации.

- Мы готовим навигационные карты пешеходной и транспортной доступности. На них будут отображаться все важные социальные и культурные объекты с маршрутами общественного транспорта и архитектурными доминантами, - сообщает пресс-служба «Мостотреста».

А вот дальше Смольный хочет узнать мнение горожан. Для тестирования новых карт привлекут социологов, которые будут опрашивать петербуржцев с 21 по 24 октября. Правда, вживую проголосовать за понравившийся выбор удастся лишь у выхода из вестибюля на станции метро «Василеостровская». А вот в интернете опрос пройдет на сайте комитета по градостроительству и архитектуре.

ИСТОЧНИК KP.RU