Китайцы построят в Ленобласти завод по переработке газа

СЕГОДНЯ 01:34 2019-10-15T01:34:17+03:00

Соглашение о строительстве подписали еще 11 октября в Китае. Фото: cncec.com.cn

Изменить размер текста: A A

Китайская химико-инженерная корпорация CNCEC построит в Ленинградской области завод по переработке газа. Стоимость проекта оценивается ни много ни мало в 12 миллиардов евро. Строительство объекта анонсировали на официальном сайте CNCEC.

11 октября Константин Махов, гендиректор «РусГазДобычи» встретился в Китае с представителями китайской корпорации. Там обе стороны пожали друг другу руки и заключили контракт с «Балтийским химическим комплексом». Завод появится недалеко от берега Финского залива возле порта в Усть-Луге.

- Закончить строительство газоперерабатывающего завода обещают через 5 лет. В заявлении CNCEC говорится, что корпорация продолжит сотрудничать с российским рынком для достижения взаимовыгодных и беспроигрышных результатов, - сообщает государственное информационное агентство Китая «Синьхуа».

ИСТОЧНИК KP.RU