2019-10-15T08:55:36+03:00
Происшествия

Тонированную машину с трупом внутри разыскивают на севере Петербурга

Петербурженка просит горожан о помощи в поиске черного Ford Focus
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге разыскивают черную, тонированную машину с трупом в салонеВ Петербурге разыскивают черную, тонированную машину с трупом в салонеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Как в настоящей детективной истории, в Санкт-Петербурге разыскивают черную машину, в которой может находиться труп человека. В понедельник, 14 октября, жительница Северной столицы опубликовала в соцсетях клич о помощи в поиске автомобиля, вместе с которым пропал и человек.

- В полицию подано заявление о пропаже человека. Есть все основания предполагать, что авто стоит где-то на севере города во дворах проспекта Просвещения, Гражданки. И возможно в ней умерший мужчина, - пояснила женщина.

Почему у нее такие предположения о том, что в машине кто-то умер, петербурженка не пояснила, добавив таинственности вокруг истории.

По ее словам, с 15 октября правоохранители начнут прочесывать районы в поисках машины. Но уверена, что дело пойдет быстрее, если местные жители посмотрят на авто в своих дворах. Это черный Ford Focus, сильно тонированный и с очень приметной надписью на заднем стекле: «Прыжки с парашютом».

Трое горожан в соцсетях рассказали, что видели такую машину на одной и той же улице.

- На Киришской стоит автомобиль с такой надписью, наглухо тонированный. Причем всю прошлую неделю наблюдал его на одном и том же месте, - описал комментатор.

Но был ли кто-то в машине или нет, мужчина не уточнил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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