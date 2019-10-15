2019-10-15T09:42:07+03:00
Происшествия

Угрожая ножом, похитили у петербуржца секретную флешку

Мужчину избили трое знакомых в собственной квартире
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржца избили в собственной квартире знакомые и украли флешкуПетербуржца избили в собственной квартире знакомые и украли флешкуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Молодого петербуржца ограбили в его же квартиру. В понедельник, 14 октября, трое знакомых парней пришли к 24-летнему молодому человеку домой и избили его. Однако ни деньги, ни драгоценности, ни техника грабителей не интересовали. Единственное, что они забрали – маленькая флешка.

- Около 15:00 в квартиру дома 8, корпус 2, по Комендантскому проспекту позвонили трое мужчин. Заявитель открыл дверь, так как знал их. Но когда они вошли, избили парня, а потом, угрожая ножом, потребовали отдать флеш-накопитель, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Видимо информация на карте памяти хранилась очень важная, так как молодой человек сразу же обратился в полицию. Тем же вечером, в 23:45, в поселке Солнечное Курортного района, в своей квартире дома 267 по Приморскому проспекту был задержан один из подозреваемых, которого узнал пострадавший парень, 36-летний мужчина. Остальные участники ограбления пока что скрываются.

По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело. Троим друзьям за кражу флешки грозит до 12 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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