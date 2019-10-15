2019-10-15T10:17:12+03:00
Происшествия

В Сланцах мужчина с ножевым ранением груди сам пришел в больницу

Трое напали на прохожего, но ничего у него не украли
Лилия КОЗЛОВА
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Мужчина с раной в груди сам пришел в больницу в СланцахМужчина с раной в груди сам пришел в больницу в СланцахФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Житель города Славцы в Ленинградской области около половины второго ночи вторника, 15 октября, возвращался домой, когда на него неожиданно напала незнакомая компания. Неизвестно, с какой целью они накинулись на прохожего. Не за что они ударили мужчину в грудь ножом и бросили истекать кровью. Но тот собрался с духом и самостоятельно дошел до больницы.

- Со слов потерпевшего, на него набросились трое неизвестных около дома № 11 по Почтовому переулку в городе Сланцы, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга и Ленобласти.

С кровоточащей раной 43-летний мужчина добрался до приемного покоя местной больницы в начале третьего ночи. Там его сразу же осмотрели, отправили в хирургическое отделение, где смыли кровь и оказали медицинскую помощь. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.

По факту инцидента проводится проверка. Полиция разыскивает нападавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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