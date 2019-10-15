2019-10-15T10:19:58+03:00
Происшествия

В Парголово насильник в «трениках» зажимал 13-летнюю школьницу в лифте

Неизвестного мужчину азиатской внешности ищет полиция
Петр КИБЕР
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Полиция ищет высокого любителя школьниц, одетого в спортивный костюм.Полиция ищет высокого любителя школьниц, одетого в спортивный костюм.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Полиция Выборгского района ищет высокого смуглого мужчину, который напал на ученицу шестого класса в подъезде одного из домов на улице Михаила Дудина, что на Парнасе. К стражам порядка за помощью обратилась мать девочки.

- Около 20:00 13 октября в полицию позвонила женщина, которая сообщила о насильственных действиях в отношении своей 13-летней дочери, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Приехавшим на вызов полицейским пострадавшая школьницы рассказала, что вместе с ней в лифт зашел высокий смуглый мужчина азиатской наружности. Сразу, как лифт тронулся, незнакомец зажал девочку в углу и девочку стал и «лапать».

По счастью, ничего другого злоумышленник не сделал. Шокированная школьница сразу рассказала обо всем маме, а та позвонила в полицию. Из особых примет нападавшего: кепка и спортивный костюм. Возможно, что его личность помогут установить камеры видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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