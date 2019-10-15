2019-10-15T13:30:42+03:00
Происшествия

За изнасилование женщины в Петергофе задержали 22-летнего парня

Молодой человек надругался над жертвой в местном лесопарке
Лилия КОЗЛОВА
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За изнасилование женщины в Петергофе задержали 22-летнего парняЗа изнасилование женщины в Петергофе задержали 22-летнего парняФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полиция Петербурга задержала парня, который подозревается в изнасиловании женщины. Инцидент произошел полтора месяца назад, в конце августа 2019 года, в Петергофе. Жертвой насильника стала 38-летняя женщина, работающая автомойщицей.

- Преступление произошло 31 августа. На 38-летнюю местную жительницу напал парень на территории лесопарка напротив дома 21 по улице Юты Бондаровской. Мужчина надругался над несчастной и сбежал, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Женщина обратилась в полицию, написала заявление на обидчика, и на его основании было возбуждено уголовное дело.

Спустя полтора месяца правоохранители вышли на след сексуально активного мужчины. Им оказался местный 22-летний парень, который нигде не учится и не работает. Сейчас он задержан и находится под стражей. Полиция проводит проверку по факту, выясняя причастность юноши к изнасилованию и возможно другим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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