За изнасилование женщины в Петергофе задержали 22-летнего парня
Полиция Петербурга задержала парня, который подозревается в изнасиловании женщины. Инцидент произошел полтора месяца назад, в конце августа 2019 года, в Петергофе. Жертвой насильника стала 38-летняя женщина, работающая автомойщицей.
- Преступление произошло 31 августа. На 38-летнюю местную жительницу напал парень на территории лесопарка напротив дома 21 по улице Юты Бондаровской. Мужчина надругался над несчастной и сбежал, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
Женщина обратилась в полицию, написала заявление на обидчика, и на его основании было возбуждено уголовное дело.
Спустя полтора месяца правоохранители вышли на след сексуально активного мужчины. Им оказался местный 22-летний парень, который нигде не учится и не работает. Сейчас он задержан и находится под стражей. Полиция проводит проверку по факту, выясняя причастность юноши к изнасилованию и возможно другим преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU