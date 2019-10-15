Полиция поймала домушника, обокравшего квартиру на 4,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:50 2019-10-15T10:50:10+03:00

Полицейские поймали домушника, который вынес из квартиры в Василеостровском районе 4,5 миллиона рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Из дома на улице Одоевского вор вынес 11 картин, 8 наручных часов и кортик

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Петербургские полицейские смогли раскрыть крупную квартирную кражу, совершенную летом нынешнего года в Василеостровском районе города. В июне неизвестные злоумышленники влезли в жилье на улице Одоевского и вынесли ценностей на 4,5 миллиона рублей.

- Подобрав ключи к входной двери квартиры дома 28 на улице Одоевского, «домушники» проникли в помещение и похитили денежные средства в различной валюте, часы и ювелирные изделия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По словам потерпевшего, у него, кроме прочего, украли 11 картин, 8 наручных часов и кортик военно-морского офицера. Все это, плюс десятки ключей от домофонов, больше 40 отмычек и других приспособлений для вскрытия замков, несколько мобильных телефонов и сим-карт, а также прочие орудия деятельности были изъяты у домушника.

Им, собственно, оказался ранее судимый 51-летний нигде не работающий гражданин одного закавказских государств. Сейчас мужчина задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU