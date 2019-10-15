2019-10-15T11:08:25+03:00
Спорт

Матч «Зенита» с «Ростовом» на «Газпром Арене» рассудит Сергей Карасев

Также на игре будет работать видеосистема фиксации голов и нарушений VAR
Петр КИБЕР
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19 октября "Зенит" примет на "Газпром Арене" футбольный клуб "Ростов".19 октября "Зенит" примет на "Газпром Арене" футбольный клуб "Ростов".Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Сборная России триумфально провела две отборочные игры с Шотландией и Кипром и завоевала право выступления на Евро-2020. Оба раза победить нашей команде помогли зенитовцы, но теперь все игроки вновь разъезжаются по клубам. И уже в ближайшие выходные чемпионат России возобновится. Битва лидеров Премьер-лиги состоится в Петербурге, где «Зенит» сыграет с «Ростовом». Судить игру будет арбитр из Москвы.

- Судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья - Иван Сиденков (Санкт-Петербург), - сообщается на сайте Российского футбольного союза.

При этом на матче будет работать система видеофиксации голов и нарушений VAR, что уже традиционно для встреч, проходящих на «Газпром Арене».

Напомним, что игра состоится в субботу, 19 октября и начнется в 19:00. Перед матчем зрителей ждет традиционное музыкальное шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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