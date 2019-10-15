2019-10-15T11:27:25+03:00
Происшествия

У петербургского бизнесмена угнали машину за 7,5 миллионов рублей

Черный Land Rover пропал, пока мужчина ужинал в ресторане «Два льва»
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге разыскивают угнанный внедорожник на 7,5 миллионов рублейВ Петербурге разыскивают угнанный внедорожник на 7,5 миллионов рублейФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полиция Петербурга и Ленинградской области разыскивает дорогостоящий магазин. Черную, блестящую иномарку Land Rover, стоимость которой достигает 7,5 миллионов рублей, угнали в маленьком поселке Ломоносовского района, Новоселье, пока ее хозяин ужинал в местном ресторане.

- В полицию обратился 39-летний бизнесмен, который рассказал, что с 18:00 по 19:20 в воскресенье, 13 октября, был в ресторане «Два льва», который располагается в доме 1 по Центральной улице. Пока мужчина наслаждался вечером, машину незаметно угнали, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

По словам мужчины, элитный внедорожник зарегистрирован на фирму, в которой он является учредителем и генеральным директором. Для него утеря такого дорогого автомобиля является значительным ущербом.

Правоохранители возбудили дело и преступили к розыску внедорожника. Из камеры внешнего наблюдения, установленной на здании ресторана, полиция изъяла запись, которая поможет выйти на след угонщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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