У петербургского бизнесмена угнали машину за 7,5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:27 2019-10-15T11:27:25+03:00

В Петербурге разыскивают угнанный внедорожник на 7,5 миллионов рублей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Полиция Петербурга и Ленинградской области разыскивает дорогостоящий магазин. Черную, блестящую иномарку Land Rover, стоимость которой достигает 7,5 миллионов рублей, угнали в маленьком поселке Ломоносовского района, Новоселье, пока ее хозяин ужинал в местном ресторане.

- В полицию обратился 39-летний бизнесмен, который рассказал, что с 18:00 по 19:20 в воскресенье, 13 октября, был в ресторане «Два льва», который располагается в доме 1 по Центральной улице. Пока мужчина наслаждался вечером, машину незаметно угнали, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

По словам мужчины, элитный внедорожник зарегистрирован на фирму, в которой он является учредителем и генеральным директором. Для него утеря такого дорогого автомобиля является значительным ущербом.

Правоохранители возбудили дело и преступили к розыску внедорожника. Из камеры внешнего наблюдения, установленной на здании ресторана, полиция изъяла запись, которая поможет выйти на след угонщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU