2019-10-15T12:58:54+03:00
Общество

Пункты раздельного приема мусора появятся в Ленобласти

Вторсырье будут принимать в специальных контейнерах
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Если проект станет успешным, его растиражируют по всему региону. Фото: Правительство Ленинградской области.Если проект станет успешным, его растиражируют по всему региону. Фото: Правительство Ленинградской области.
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В Ленобласти опробуют новый проект по утилизации мусора. В ближайшем будущем в регионе появятся контейнеры по раздельному приему вторсырья. В них по отдельности будут принимать стеклянную тару, пластиковые бутылки, автомобильные шины и макулатуру. Дальше отходы будут перерабатывать. Сейчас власти определяются с конкретным местом, где расположится этот пункт приема.

Одновременно с 1 ноября 2019 года пилотный проект по двухфракционному сбору мусора будет запущен в Приозерском районе. В чем суть? Емкости будут иметь специальную маркировку: в одни контейнеры складывать пищевые отходы, в другие – так называемые «сухие». Когда емкости заполнятся, их будут отправлять на полигон вблизи поселка Тракторное. Там сейчас завершаются работы по подготовке карты для выработки биокомпоста. Сообщается, что если проект приживется среди местных жителей, его растиражируют по всему региону.

О введении раздельного сбора мусора говорили давно, сейчас перешли к действиям.

- Люди хотят чувствовать свою причастность к процессу реформирования сферы обращения с отходами. Каждый должен понимать, как именно он может участвовать в процессе правильного сбора и утилизации мусора, помогать природе и улучшать состояние окружающей среды, - прокомментировал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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