В Карелии ищут мать с дочкой, которые ушли из дома пять дней назад и бесследно пропали
Полиция Карелии, а также волонтеры из поисковых отрядов ищут двух жительниц Петрозаводска. которые пропали 10 октября и до настоящего момента не вернулись. В прошлую среду мама с дочкой ушли из дома и бесследно исчезли.
- Отделом уголовного розыска Отдела полиции №3 УМВД России по городу Петрозаводск разыскивается Ксения Евгеньевна Слепенкова 1987 года рождения, которая вместе с дочерью Ангелиной 2008 года рождения, ушла из дома 10 октября и до настоящего времени их местонахождение неизвестно, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Карелия.
Где могут находится пропавшие мама с дочкой, их родные не знают. Сейчас поискам помогают все небезразличные жители Карелии.
Если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь поискам, то сообщить ее можно по телефонам Петрозаводске: +7-981-402-0614, +7(814-2) 755-000 или 02 (с мобильного – 102).
ИСТОЧНИК KP.RU