2019-10-15T12:23:59+03:00
Происшествия

В Карелии ищут мать с дочкой, которые ушли из дома пять дней назад и бесследно пропали

32-летняя женщина и 11-летняя девочка исчезли 10 октября
Петр КИБЕР
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В Карелии ищут пропавших маму с дочкой. Фото: МВД по Республике КарелияВ Карелии ищут пропавших маму с дочкой. Фото: МВД по Республике Карелия
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Полиция Карелии, а также волонтеры из поисковых отрядов ищут двух жительниц Петрозаводска. которые пропали 10 октября и до настоящего момента не вернулись. В прошлую среду мама с дочкой ушли из дома и бесследно исчезли.

- Отделом уголовного розыска Отдела полиции №3 УМВД России по городу Петрозаводск разыскивается Ксения Евгеньевна Слепенкова 1987 года рождения, которая вместе с дочерью Ангелиной 2008 года рождения, ушла из дома 10 октября и до настоящего времени их местонахождение неизвестно, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Карелия.

Где могут находится пропавшие мама с дочкой, их родные не знают. Сейчас поискам помогают все небезразличные жители Карелии.

Если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь поискам, то сообщить ее можно по телефонам Петрозаводске: +7-981-402-0614, +7(814-2) 755-000 или 02 (с мобильного – 102).

ИСТОЧНИК KP.RU

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